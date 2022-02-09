Ситуация с COVID-19 стабилизируется в Казахстане

9 фев. 6:17

За минувшие сутки в Казахстане выявлен 3 231 новый случай заболевания коронавирусом.

Больше всего новых случаев подтвердились в Алматы – 964, Нур-Султане – 359, Карагандинской области – 371, Павлодарской области – 237, СКО – 217.

Общее число инфицированных в республике достигло 1 279 842 человек.

"Красная" зона сократилась, в ней остаются: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская области.

В "желтой" зоне: Алматинская, Актюбинская, Атырауская области.

В "зеленой" зоне: Шымкент, а также области: Мангистауская, Жамбылская, Кызылординская, Туркестанская.