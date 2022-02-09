США воодушевлены встречей Путина и Макрона

9 фев. 3:14

США воодушевлены переговорами президентов России и Франции Эммануэля Макрона и Владимира Путина, а также предпринимаемыми Парижем усилиями по дипломатическому взаимодействию вокруг Украины. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы воодушевлены <...> любыми усилиями по дипломатическому взаимодействию", - сказала она, комментируя визит французского президента в Москву.

При этом Псаки подчеркнула, что в Вашингтоне в настоящий момент не могут дать оценку того, приблизили ли переговоры Макрона и Путина деэскалацию вокруг Украины.

"Мы до сих пор не можем дать никаких прогнозов того, что будет делать президент Путин", - цитирует ее ТАСС.