Иран продолжит консультироваться с Россией по вопросу отмены санкций

9 фев. 0:44

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым, что Исламская Республика продолжит консультироваться с Россией по вопросу отмены санкций.

"Глава МИД Ирана подчеркнул, что полноценная отмена санкций является очень важной темой, и Тегеран продолжит консультации и контакты на этом направлении с Россией, а также с другими сторонами [переговоров в Вене]", - сообщили в пресс-службе иранского внешнеполитического ведомства.

Абдоллахиян также сообщил, что Иран готов в кратчайшие сроки заключить соглашение по восстановлению ядерной сделки . "Однако без реалистичного подхода Запада и эффективных действий с его стороны быстрого прогресса добиться не удастся", - цитирует иранского министра ТАСС.

Напомним, 27 декабря в Вене стартовал восьмой раунд переговоров с целью восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. Переговоры 31 декабря были приостановлены из-за новогодних праздников, 3 января стороны продолжили диалог в столице Австрии. После очередного перерыва стороны возобновили переговоры 8 февраля.