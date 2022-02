Билл Гейтс написал книгу о борьбе со следующими пандемиями

8 фев. 23:47

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс написал книгу "Как предотвратить следующую пандемию" (How to Prevent the Next Pandemic).

В ней книге, которая выйдет 3 мая, миллиардер рассказал, какие действия необходимо предпринять, чтобы избежать пандемии в будущем и обеспечить более качественное медицинское обслуживание для всех людей на планете.

"Я слежу за COVID-19 с момента его появления, работаю с экспертами из Gates Foundation и со сторонними экспертами, которые выступают за более справедливые ответные меры и на протяжении десятилетий борются с инфекционными заболеваниями", - написал Гейтс в своем блоге.

Он отметил, что в ходе этой работы он многое узнал и о пандемии, и о том, как предотвратить следующую, и хочет поделиться этими знаниями с людьми. "Поэтому я начал писать книгу о том, как мы можем сделать так, чтобы никто больше не страдал из-за пандемии", - пояснил основатель Microsoft.

По его словам, в книге перечислены уроки, которые человечество может извлечь из пандемии коронавируса COVID-19, и содержится информация об инновациях, необходимых для спасения жизней, об инструментах, которые нужны для того, чтобы своевременно остановить распространение патогенов. Помимо этого, Гейтс поведает о своих беседах с директором Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи и гениректором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебрейесусом.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 399 млн, из них более 5,7 млн человек скончались. В России выявили 13 147 666 случаев заражения.