Семь стран, в которых запрещены криптовалюты 

Регулирование криптовалюты остается спорным вопросом с момента появления биткойнов в 2009 году. Официальный статус криптовалют отличается не только по странам, но иногда даже и в рамках одного государства. Индия, например, сначала полностью запретила платежную систему, затем одобрила, а потом вновь ввела ограничения. Большинство запретов в отношении криптовалют было введено в периоды значительного роста их стоимости в 2017-2018 и в 2020-2021 годах.

Согласно исследованию Юридической библиотеки Конгресса США, в 51 стране криптовалюты находятся под запретом. Отчет, опубликованный в ноябре 2021 года, представляет собой обновленную версию документа 2018 года. К ноябрю прошлого года девять стран полностью запретили криптовалюты, а еще 42 государства ввели ”имплицитные ограничения”, которые запрещают банкам и другим финансовым институтам проводить сделки в криптовалюте. По данным отчета, число стран, где оборот криптовалюты подпадает под действие закона о борьбе с отмыванием денег и регулируется в рамках налогового законодательства, выросло в три раза с 2018 года. На данный момент, все страны ЕС, например, кроме Болгарии, запретили использование криптовалют.

Modern Diplomacy рассказывает о странах, которые сказали ”нет” криптовалютам.

Алжир

В 2018 году правительство Алжира представило закон, запрещающий любую деятельность, связанную с ”так называемыми виртуальными валютами”. В законе указано, что виртуальные деньги не могут быть заменены или поддержаны каким-либо документом или фиатными деньгами. Закон был принят вскоре после соответствующего его представления, и на данный момент он запрещает оборот криптовалют. Любой, кто покупает, продает или является держателем криптовалюты может быть наказан в рамках финансового законодательства.

Китай

Китай последовательно запрещал использование криптовалют посредством ряда жестких мер, начиная с 2013 года. Однако несмотря на серьезные усилия, крипто-рынок в стране процветал. В сентябре 2021 года китайское правительство решило полностью запретить майнинг, торговлю и крипто-транзакции. Закон запретил любую деятельность, связанную с криптовалютами по всей стране. В результате, крупнейшие китайские крипто-биржи переехали в другие страны, а глобальные участники рынка отказались оказывать услуги жителям Китая. Китайские майнеры тоже сменили локацию: в результате жесткого регулирования в КНР, Казахстан вышел на второе место по объемам майнинговых операций после США. Большинство экспертов сходятся во мнении, что попытки подорвать криптовалюты связаны с необходимостью продвижение китайской электронной валюты. Народный банк Китая - один из первых крупнейших финансовых учреждений, которые собираются выпустить собственную цифровую валюту (ЦВЦБ). Китай уже завершил пилотную программу цифрового юаня и планирует ввести его в оборот в 2022 году.

Непал

Непал полностью запретил использование криптовалют на территории страны. В августе 2017 года непальский центральной банк (Непал Растра Банк) объявил биткойн незаконным платежным средством. Затем правительство запретило майнинг и торговлю криптовалютами в 2019 году в рамках Закона об иностранной валюте. В последнее время Непал также изучает возможности запуска государственной цифровой валюты, в связи с чем, возможно, более традиционные биткойн и эфириум были запрещены. Вполне вероятно, что в ближайшие годы непальский центральный банк представит свою ЦВЦБ.

Египет

Египет классифицирует крипто-транзакции как ”харам”, то есть запрещенный акт в рамках исламского закона. Соответствующее религиозное законодательство было принято в 2018 году Дар аль-Ифтой - исламским консультативным органом страны. Согласно исламскому законодательству государства, криптовалюты представляют угрозу национальной безопасности, поскольку могут навредить экономике страны. Банковские законы Египта были изменены в 2020 году с целью предотвращения продвижения и торговли в криптовалютах, однако ужесточение носит скорее, рекомендательный, чем обязательный характер. Криптовалюты в Египте запрещены не полностью, а ограничения не останавливают египтян от их покупки и использования. Многочисленные крипто-биржи предоставляют услуги тысячам граждан страны, которые могут купить ZRX (0x), биткойны, эфириум и пользоваться соответствующими сервисами.

Турция

Турецкий крипто-рынок велик, в стране много местных бирж, однако правительство не одобряет их деятельность. В 2021 году клиенты из Турции были особенно заинтересованы в криптовалютах в связи с падением стоимости национальной валюты. В апреле 2021 года турецкое правительство запретило использование криптовалют в качестве платежного средства. Затем президент Реджеп Тайип Эрдоган распорядился, чтобы крипто-биржи были добавлены в списки компаний, которые должны работать в рамках законодательства по борьбе с отмыванием денег Он также заявил, что страна будет контролировать крипто-активность с помощью соответствующего законопроекта. Пока неизвестно, каким образом будущий законопроект отразиться на турецких энтузиастах криптовалюты и когда он будет реализован.

Бангладеш

В настоящее время в Бангладеш криптовалюты запрещены, поскольку правительство считают цифровые активы слишком рискованными и децентрализованными. Кроме того, операции с криптовалютой противоречат финансовому регулированию и законодательству государства. В сентябре 2014 года Центральный банк Бангладеш сообщил, что два крипто-трейдера могут быть приговорены к длительному тюремному заключению в рамках жесткого закона об отмывании денег.

Иран

У Ирана особенные отношения с криптовалютами. В 2018 году иранский Центральный банк запретил банкам и другим финансовым учреждениями проводить операции в криптовалютах, однако майнинг был признан законным. Страна избрала такой путь с целью избежания последствий экономических санкций и для оплаты импорта. Центральный банк поощряет майнинг биткойнов, предлагая дешевые тарифы на электроэнергию для лицензированных майнеров. Однако иранские майнеры обязаны продавать все добытые криптовалюты центральному банку. По данным блокчейн-аналитиков из компании Elliptic, таким образом Ирану удалось заработать свыше миллиарда долларов. Однако в стране по-прежнему много нелицензированных майнеров, которые потребляют столько электроэнергии, что в стране случаются перебои в энергоснабжении. По этому причине в 2021 году Иран ввел четырехмесячный запрет на майнинг биткойнов.