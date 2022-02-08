Горы Чечни на два дня станут мотодромом

8 фев. 22:55

В горах Чечни уже в 2022 году впервые пройдут гонки на мотоциклах - такие планы властей озвучил министр по туризму региона Муслим Байтазиев.

"Эндуро-гонки станут ярким магнитом для притяжения туристов в Ножай-Юртовский район Чечни и займут достойное место в календаре ярких событийных мероприятий. Мотоциклистов ждет двухдневный незабываемый трип по горам Беноя. Ориентировочно планируем их проведение в июне, в таком формате они пройдут впервые", - цитирует собеседника ТАСС.

Власти Чечни планируют в этом году впервые провести и затем сделать мероприятие ежегодным.

Также туристические власти Чечни обсуждают с представителями туроператора Мос-Тур создание нового продукта для включения в проект #russpass "Москва+": в нем туристам из стран Ближнего Востока предложат не только посетить Москву, но и Чечню, чтобы познакомить их с турпотенциалом региона, добавил Байтазиев.