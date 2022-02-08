Чавушоглу обсудил с Блинкеном координацию по Украине и нормализацию с Арменией

8 фев. 22:47

Во вторник, 8 февраля, состоялся телефонный разговор госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Он рассказал, что стороны обсудили дальнейшей координации и единство НАТО в связи с угрозой дальнейшей эскалации со стороны России и агрессии против Украины". По словам Прайса, глава американского внешнеполитического ведомства также отметил контакты президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в поддержку дипломатического урегулирования.

Помимо этого, Блинкен и Чавушоглу поговорили "о нормализации между Турцией и Арменией и о дополнительных шагах, которые могут предпринять США для поддержания этих усилий". "Они также рассмотрели возможности по поддержанию прочных американо-турецких отношений", - цитирует Прайса ТАСС.