Если Россия с Украиной не помирятся, обе потеряют покупателей зерна

Египет, Тунис и Алжир импортируют огромные объемы зерна как из России, так и из Украины. Противостояние из-за ситуации у российско-украинской границы чревато последствиями для всего мира, поскольку под угрозой оказались поставки важнейших товаров - от газа до пшеницы, пишет Middle East Eye.

В Северной Африке кризис может повлиять на поставки зерна региональным государствам, которые в значительной мере зависят от импорта. Египет, Алжир, Тунис и Ливия производят меньше половины зерновых, особенно пшеницы, необходимых для удовлетворения внутренней потребности. Поставки обеспечиваются широким кругом производителей, и на первых местах в списке Украина и Российская Федерация.

Главные экспортеры

Украина, пятая в мире страна по объемам производства пшеницы в 2019 году, практически всё зерно экспортирует в Северную Африку. Египет и Тунис были среди самых быстрорастущих экспортных рынков украинской пшеницы, а на долю Египта пришлось наибольшее количество украинского зерна. С июля прошлого года по январь текущего Россия также экспортировала миллионы тонн пшеницы в страны Северной Африки. Страхи в отношении возможного кризиса накладываются на прогнозы снижения экспорта российской пшеницы в 2021-2022 году из-за неблагоприятных погодных условий, в частности жарких и сухих летних сезонов. При этом экстремальная засуха в Тунисе, Алжире и Марокко приведут к необходимости увеличения импорта зерновых. И всё это происходит на фоне разрушительного влияния пандемии COVID-19 на экономики региональных стран.

Миллионы голодных людей

Египет, будучи крупнейшим в мире импортером пшеницы, пострадает больше всех в случае возможных перебоев в поставках зерна из России и Украины. Арабская страна с населением в 102 млн человек (численность продолжает расти) импортировала 12,5 млн тонн пшеницы в 2020-2021 году. Египет изо всех сил пытается увеличить собственное производство, но нынешняя зависимость от импорта означает тяжелые последствия в случае развития конфликта вокруг Украины. Некогда одна из величайших житниц в мире, Египет утратил большую часть своих сельскохозяйственных земель в результате десятилетий городского строительства на фоне постоянного роста населения. Внутреннее производство зерновых составило 9 млн тонн в прошлом году. Но этого недостаточно даже для того, чтобы обеспечить потребности хотя бы половины местного населения.

Большая часть пшеницы идет на производство хлеба для египтян. Хлеб распределяется в рамках системы нормирования, в которой зарегистрировано большинство граждан страны. Хлебная продукция - неотъемлемая часть рациона египтян, и угроза в отношении срыва поставок от определенных производителей может побудить правительство Египта обратиться к другими экспортерам. В 2020-2021 годах практически 85% египетского импорта зерна были обеспечены Россией и Украиной. ”Правительству стоит начать рассматривать возможность удовлетворения внутреннего спроса за счет новых источников”, - считает Хишам Абулдахаб, член зернового управления Каирский торговой палаты.

Кризис в Тунисе

В Тунисе экономические проблемы также усугубляются напряженностью между производителями зерна. Страна с 11-миллионным населением погрязла в политических проблемах с июля прошлого года, когда президент Каис Саид распустил кабинет министров, парламент и приостановил действие конституции. Тунис в значительной степени зависит от импорта злаковых из других стран. По предварительным подсчетам, закупки зерна в 2021-2022 маркетинговом году составили в среднем 3,7 млн тонн, что соответствует уровню предыдущего года. Пшеница составляет практически половину тунисского экспорта зерновых. Поставщиков много, но самые главные - Украина и Россия.

По мнению тунисских экспертов, кризис негативно отразится на поставках зерна. ”Россия - традиционный партнер Туниса с точки зрения импорта зерновых, - напоминает тунисский политолог Надже Массуи, - Но правительство Туниса уже начало искать альтернативные источники поставок”. Тунисцы выращивают пшеницу на 810 тыс. гектаров земли. В прошлом году они собрали 1,6 млн тонн зерна, что достаточно для удовлетворения потребности всего лишь половины населения. Ситуация усугубляется в связи с тем, что фермеры не хотят выращивать пшеницу на своих землях, поскольку цены, установленные на их зерно правительством, крайне низкие. Изменение климата, в частности недостаточные осадки и засухи, также оказывает влияние на возможность Туниса производить необходимое количество продукции для своего народа.

Алжир переживает не лучшие времена

Потенциальный кризис поставок может прийтись на не самый благоприятный период в истории Алжира. Еще одна страна Северной Африки серьезно зависит от импорта зерновых. Недостаточное количество осадков привело к падению урожая, в том числе и пшеницы, на 40%. В результате алжирским властям пришлось обеспечивать нехватку зерновых за счет увеличения импорта. Алжир собрал 3,9 млн тонн пшеницы, а закупил - 7 млн тонн.

Ранее в значительной степени полагавшийся на европейское зерно Алжир в прошлом году впервые за пять лет закупил пшеницу у России, изменив предварительно спецификацию для импорта. В этом году ожидается, что импорт зерновых в Алжире составит 8 млн тонн, хотя страна и пытается сократить свою зависимость от поставщиков, в том числе и за счет восстановления земель в пустыне.

В конце января президент Алжира Абдельмаджид Теббун призвал к увеличению сельскохозяйственного производства, особенно в части зерна, которое он назвал вопросом ”национальной чести”. Алжирские эксперты уверены, что призыв к увеличению внутреннего производства и снижению зависимости от импорта был крайне необходим. ”Пшеница - стратегический важный товар, поэтому правительство выделяет миллионы долларов на импорт, - Радван Абу Гейдал профессор политологии из Алжирского университета, рассказал в интервью MEE. - Правительство должно иметь варианты на случай перебоев в поставках”.