Баку и Тбилиси обсудили приоритетные направления сотрудничества в энергетике

8 фев. 21:59

Во вторник, 8 февраля, состоялась встреча заместителя министра экономики и устойчивого развития Грузии Ромео Микаутадзе и главы ОАО "Азерэнержи" Балабабы Рзаева. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономики Грузии.

В ходе встречи стороны обсудили дальнейшее развитие существующей инфраструктуры передачи электроэнергии между двумя странами.

Стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества двух стран в энергетической сфере. Была отмечена важность создания дополнительной передающей инфраструктуры для соединения энергетических систем двух стран, передает Trend.

В ходе встречи Микаутадзе рассказал главе "Азерэнержи" о проводимой в Грузии реформе энергетического рынка, целью которой является создание современных рыночных механизмов в этой области, развитие конкуренции.