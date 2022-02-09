ТЮЗ в Ингушетии готов к приему гостей

9 фев. 6:05

Масштабная реконструкция театра юного зрителя в Ингушетии завершилась спустя три года.

"После реконструкции здание преобразилось, зрительный зал оборудован по последнему слову техники. Полностью пересмотрена звуковая акустическая часть, предусмотрены панели с изображением гор с подсветкой в современном дизайнерском решении. Кроме того, переоборудована сцена, поменялся экран. Появились новые зрительские кресла, дополнительные места для звуковика, художника по свету, управления экраном", - рассказали в пресс-службе.

Также в здании появились новые кабинеты, гримерные, помещения для технических служб, цехов, мастерские для декораций. Фасад здания оборудовали подсветкой. Театр готов к гастролям российских и зарубежных коллективов.

"При улучшении эпидемиологической ситуации в республике артисты будут встречать маленьких зрителей в новом уютном театре и радовать их праздниками и спектаклями", - уточнили в ТЮЗе.

Реконструкция республиканского ТЮЗа, образованного в 1993 году, началась в 2020 году в рамках нацпроекта "Культура".