На Ставрополье будет свой единый проездной

9 фев. 1:25

Власти Ставрополья планируют в скором времени ввести в крае единый проездной билет, - рассказал министр дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья Евгений Штепа.

"Новая цифровая модель транспортной системы Ставрополья предполагает запуск электротранспорта и электричек между Ставрополем и Михайловском и внедрение на ней единого проездного билета", - рассказал министр, передает "АиФ-Ставрополье".

Единый проездной позволит пассажирам без проблем добраться до нужного пункта, даже если понадобится несколько пересадок, и вернуться обратно.

"С понедельника по пятницу люди смогут пользоваться общественным транспортом, а уже на выходных пересядут на личные автомобили - сейчас перед нами стоит такая задача", - добавил глава краевого Минтранса.