Полицию Казахстана научат говорить с народом

8 фев. 23:55

Полиция должна своевременно и полно информировать общественность о резонансных случаях или об угрозе безопасности в городе или стране, - отметил в своем telegram-канале заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.

"Мы готовы делиться информацией оперативно - но для этого нужны доверительные отношения с журналистами, которые готовы освещать ситуацию со всех сторон, без обвинительного уклона в отношении работников полиции, и позволять полиции решать ее коммуникационные задачи. Общественность должна знать о резонансных случаях или об угрозе безопасности в городе или стране", - написал Абдрахманов, передает Sputnik Казахстан.

Чиновник признал, что полиции не хватает лиц, героев, по отношению к которым у публики вырабатывалось бы доверие.

"Нужно и начальникам выходить в свет и отвечать на острые вопросы. Мы будем этому учиться. Вся страна встала на новые рельсы - после событий января народ никогда не будет прежним и будет давать жесткую оценку каждому нашему действию. Поэтому ключевая задача – своевременно отвечать на ложные вбросы, ничего не утаивать и выходить лично навстречу общественному запросу", - добавил он.

Также Абдрахманов попросил видеть в полицейских не только коррупционеров и бандитов в погонах, но и людей, которые каждый день, рискуя жизнью, обеспечивают порядок на улицах, - говорится в сообщении.