Евросоюз не верит, что Россия может оставить Европу без газа

8 фев. 21:52

Европейский союз не верит в то, что Россия может полностью отрезать поставки газа. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Мы не верим, что Россия может полностью прекратить поставки газа в Европу", - сказал он.

При этом глава европейской дипломатии допустил сокращение поставок газа. "Для этого мы ведем переговоры с партнерами, которые могут обеспечить дополнительные поставки, в первую очередь с США, Катаром", - цитирует его ТАСС.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности также признал, что Европа очень зависит от российского газа. "Россия сделала больше для обеспечения своей устойчивости к санкциям, чем Евросоюз для создания стратегических запасов газа. Россия аккумулировала массивные валютные запасы, а мы не создали стратегические запасы газа, поэтому мы остаемся сильно зависимы от поставок газа из России", - поведал Боррель.