Греция осудила проведение дискотеки в монастыре в Турции

8 фев. 21:41

Постоянный Синод Элладской православной церкви (ЭПЦ) возмущен проведением дискотеки в монастыре Панагия Сумела в Турции. Об этом говорится в сообщении по итогам заседания Синода, состоявшегося сегодня под председательством предстоятеля ЭПЦ, архиепископа Афинского и всея Эллады Иеронима.

"В связи с тем, что на прошлой неделе древний святой монастырь Панагия Сумела в Понтосе был использован в качестве декорации группой из 30 танцоров и специалистов по звуку и изображению в музыкальном видео, в котором они поют и танцуют под звук колокола, Синод выражает решительный протест в связи с осквернением священного пространства исторического монастыря", - сказано в заявлении.

В ЭПЦ отметили, что дискотека в монастыре Панагия Сумела - осквернение православной святыни.

Синод также обратил внимание на то, что съемка видеоклипа проводилась на основании разрешения, выданного руководством Турции, в то время, когда святой монастырь, место паломничества понтийских греков, закрыт и его посещения запрещены из-за реставрационных работам и других вспомогательных работ, передает ТАСС.