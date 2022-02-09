Зачем лидеры пяти стран Центральной Азии поехали в Пекин

В Пекине проходят XXIV зимние Олимпийские игры. В то время как одни западные лидеры устроили ”дипломатический бойкот” Китаю, а другие не приехали, сославшись на продолжающуюся пандемию, президенты всех пяти центральноазиатских республик присутствовали на открытии Олимпиады, пишет The Diplomat.

Центральная Азия переживает непростые времена. Кризисов хватает с лихвой: пандемия, проблемы с региональной электросетью, напряженность на киргизско-таджикской границе, а также последствия январских событий в Казахстане. Центральная Азия отправила не много атлетов на Олимпийские игры: Узбекистан и Киргизия по несколько спортсменов, Казахстан - чуть больше, а Таджикистан и Туркменистан на Олимпиаде вообще не представлены. Так зачем же лидеры региона отправились в Пекин?

Поездка была далеко не обязательной, учитывая, что в конце января все пятеро участвовали в онлайн-саммите, посвященном 30-летию установления дипломатических отношений с Китаем. В рамках относительно нового формата 5+1 на встрече ”Китай плюс Центральная Азия” была достигнута договоренность о предоставлении $500 млн в виде грантов для помощи региону, а также увеличении торговли до $70 млрд к 2030 году.

”Участие в церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине подчеркивает, что лидеры Центральной Азии не против того, что регион рассматривается как часть международной системы, которая формируется с целью изменить мировой порядок, - говорит Лука Анчески, профессор евразийских исследований из Университета Глазго. - Присутствие лидеров стран Центральной Азии в Пекине указывает на готовность участвовать в престижной программе Пекина. Нынешняя Олимпиада наиболее политизированная со времен холодной войны, поэтому нужно рассматривать визит президентов Центральной Азии с точки зрения глобальных последствий спортивного мероприятия”.

По мнению Нины Яу старшего научного сотрудника Академии ОБСЕ в Бишкеке, ключевой момент - проблема Синьцзяна: "Внимание международного сообщества сосредоточено на уйгурской проблеме, поэтому поддержка со стороны Центральной Азии крайне важна для Пекина”.

США популяризировали термин ”дипломатический бойкот” в попытке выразить недовольство в отношении политики Китая, при этом они не запретили своим атлетам участвовать в Олимпийских играх. В декабре пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что администрация Байдена не будет отправлять официальную делегацию на игры в Пекине ”из-за продолжающегося геноцида и преступлений КНР в отношении граждан в Синьцзяне, а также других нарушений прав человека”.

"Присутствие центральноазиатских лидеров на открытии Олимпиады означает, что у Китая есть региональная поддержка его политики в Синьцзяне. Решение уйгурской проблемы в рамках региона - лучший способ избежать вмешательства извне, - уверена Нина Яу. - Для Центральной Азии нет никакого смысла протестовать против политики в отношении уйгуров, особенно учитывая, что поддержка Китая выгодна с экономической точки зрения: продажа нефти и газа, индустриализация и тому подобное. Это, в свою очередь, дает региональным странам возможность и ресурсы продолжать свой курс. Ситуация выигрышная для всех сторон”.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев был важным гостем на открытии Олимпиады. Алма-Ата соревновалась с Пекином за право принимать Олимпийские игры 2022 года, но в январе по городу прокатилась волна протестов. ”Присутствие Токаева на церемонии открытия Олимпийских игр указывает на то, что проблемы остались в прошлом, и что в такой критически важный с политической точки зрения момент лидер Казахстана находит поддержку в лице Китая и других лидеров Евразии, необходимую для поддержания собственной власти”, - считает Анчески.

Помимо совместной фотосессии на церемонии открытия, у лидеров также была возможность провести двусторонние встречи в Пекине. На встрече с Токаевым Си Цзиньпин выразил поддержку президенту Казахстана, и, согласно сообщениям казахской пресс-службы, принял предложение посетить страну в этом году (крайне интригующая новость, учитывая, что китайский лидер не покидал страну с начала пандемии COVID-19). Несколько документов КНР подписала с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. С президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, Си Цзиньпин обсудил зеленые технологии и вопросы безопасности; с туркменским лидером Гурбангулы Бердымухамедовым - газопроводы; а президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев отметил усилия по укреплению всестороннего стратегического партнерства.

В целом на двусторонних встречах обсуждались те же вопросы, что и на саммите ”Китай плюс Центральная Азия”, когда были намечены контуры региональных отношений. По итогам январской встречи Си Цзиньпин подчеркнул важность укрепления добрососедства и дружбы, в том числе и с целью противодействия внешним силам, пытающимся создать условия для цветных революций, а также вмешаться во внутренние дела стран региона под предлогом защиты прав человека. Китайский лидер отметил необходимость высококачественного развития, усиления возможностей по защите мира и поощрения многосторонней системы обмена.

В рамках как регионального, так и международного контекста, визиты всех пяти президентов Центральной Азии в Китай подчеркивают важность отношений для всех задействованных сторон. Соглашения, подписанные в Пекине подтверждают, что экономическое измерение по-прежнему остается краеугольным камнем партнерства между Китаем и Центральной Азией, но в данном конкретном случае, присутствие лидеров - это четкий политический сигнал, который выходит за рамки посещения церемонии открытия Олимпиады.