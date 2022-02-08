Санкт-Петербург приглашает познакомиться с наследием народов Карачаево-Черкесии

8 фев. 21:18

В Российском этнографическом музее в Санкт-Петербурге начала работу выставка, на которой посетители могут познакомиться с наследием народов Карачаево-Черкесии.

На экспозиции представлено более 300 экспонатов, отражающих культуру карачаевцев, ногайцев, черкесов и абазин, многие из них никогда ранее не выставлялись.

Здесь можно увидеть музыкальные инструменты, предметы мусульманского культа, войлочные и ковровые изделия, костюмы, образцы золотошвейного искусства.

По словам одного из кураторов выставки, научного сотрудника отдела этнографии народов Кавказа, Средней Азии и Казахстана Рицы Зельницкой, эта выставка в некотором роде уникальная, потому что в настоящее время в музее нет постоянной экспозиции "Северный Кавказ".

"Сейчас мы имеем возможность представить хотя бы одну республику. В Карачаево-Черкесии проживает много этнических групп — карачаевцы, черкесы, абазины, ногайцы. Мы сразу расскажем о нескольких народностях", - приводит слова собеседницы ТАСС.

Открытие выставки приурочено к 100-летию образования Карачаево-Черкесской Республики.