Евросоюз отреагировал на инициативы Макрона в Москве

8 фев. 21:05

Евросоюз приветствует визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Москву и высказанные там инициативы, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Это очень важный визит, это хорошо, что европейский лидер, а Франция сейчас как раз председательствует в Совете ЕС, отправился в Россию, чтобы представить наше видение, в том числе ситуации на Украине", - сказал он на пресс-конференции в США, которую транслировала онлайн пресс-служба внешнеполитической службы ЕС.