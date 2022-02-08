Азербайджан приближает Четвертую промышленную революцию

8 фев. 22:05

В Азербайджане прошло первое заседание рабочей группы по технологиям Четвертой промышленной революции, сообщает Министерство экономики Азербайджана.

Отмечается, что на заседании была проведена презентация, раскрывающая принципы деятельности рабочей группы в контексте расширения и внедрения новейших технологий, работ по созданию Национальной стратегии искусственного интеллекта, интернета вещей (IoT), Big Data, их анализу и обработке.

Цель деятельности рабочей группы по технологиям Четвертой промышленной революции - внедрение новейших технологий, формирование нормативно-правовой базы, дорожных карт, координации проектов, а также расширение сотрудничества с международными организациями в данной сфере.