В Италии отменяют масочный режим

8 фев. 20:53

В Италии приняли решение отменить ношение масок на открытом воздухе. Соответствующее распоряжение министра здравоохранения республики Роберто Сперанцы вступит в силу в ближайшую пятницу, 11 февраля.

Исключение будут составлять лишь ситуации, когда есть скопление людей.

"Маски на открытом воздухе больше не являются обязательными, в то же время до 31 марта средства индивидуальной защиты (маски) необходимо носить в закрытых помещениях", - сказано в распоряжении.

Ношение масок в помещениях не распространяется только на детей младше шести лет, людей с заболеваниями, которые не позволяют использовать маски, а также тех, кто занимается спортом, передает ТАСС.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 399 млн, из них более 5,7 млн человек скончались. В Италии выявили 11 765 767 случаев заражения. 31 марта 2022 года в республике истекает срок режима чрезвычайной ситуации, действующего в связи с пандемией.