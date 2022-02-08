В Пентагоне призвали США бороться с растущим влияем России на Ближнем Востоке

8 фев. 20:43

Пентагону нужно стремиться сократить растущее влияние России на Ближнем Востоке. Такое мнение выразил начальник штаба Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил (ВС) США Майкл Курилла, отвечая на вопросы законодателей перед слушаниями, которые посвящены рассмотрению его кандидатуры на пост главы СЕНТКОМ.

Ответы генерал-лейтенанта американских Сухопутных войск на вопросы были размещены сегодня на сайте Сената Конгресса США

В указанном документе Курилла, в частности, подчеркнул, что "ключом к противодействию растущему российскому влиянию" на Ближнем Востоке является "развитие и поддержание прочных коалиций и партнерских отношений, а также работа совместно с союзниками и партнерами".

По словам Куриллы, СЕНТКОМ в будущем необходимо оттачивать планы по сотрудничеству в оборонной сфере, чтобы операции, действия, инвестиции и взаимодействие сосредоточивались на противодействии влиянию России, передает ТАСС.