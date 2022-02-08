Госдеп США отметил отход от реализации минских соглашений

8 фев. 20:20

США полагают, что в настоящее время наблюдается отход от реализации Минских соглашений. В этой связи Вашингтон объявил о поддержке позиции Киева по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

"Мы уходим дальше от имплементации Минских соглашений, а не приближаемся [к их выполнению]", - заявил постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Майкл Карпентер в ходе онлайн-брифинга для журналистов.

В то же время он отметил, что никакой ответственности правительства в Киеве за такую ситуацию американская администрация не усматривает.