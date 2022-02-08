Омбудсмен Чечни решил бытовые проблемы пожилой жительницы Грозного

8 фев. 20:05

Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев посетил пожилую жительницу Грозного, живущей с сыном-инвалидом в Висаитовском районе столицы.

Омбудсмен отметил, что женщина с трудом передвигается, нуждается в улучшении социального и материального положения. Для этого, по словам Солтаева, предприняты все необходимые меры.

"Социальные работники также будут еженедельно посещать ее с сыном и оказывать необходимые социально-бытовые услуги на дому", - сказал он, передает "Грозный Информ".

Кроме того, женщину ждет перерасчет пенсии.