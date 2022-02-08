В США сообщили о готовности продолжать диалог с Россией по гарантиям безопасности

8 фев. 19:48

Администрация США готова к продолжению диалога с Россией по вопросу гарантий безопасности в Европе. Об этом сообщил сегодня на брифинге постоянный представитель США при Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Майкл Карпентер.

Он подчеркнул, что Москва донесла до Вашингтона свое желание продолжать дискуссии по проблеме выстраивания "неделимой безопасности". "И мы готовы поддержать эти дискуссии", - цитирует Карпентера ТАСС.

Напомним, 17 декабря 2021 года министерство иностранных дел России представило проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В документах содержатся положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР. 26 января США и НАТО дали письменные ответы России на предложения о гарантиях безопасности.