Россия даст зеркальный ответ на действия Германии в отношении российских СМИ

8 фев. 19:44

Россия зеркально ответит на любые действия Германии в отношении российских медиа, работающих в ФРГ. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в интервью, опубликованном в Telegram-канале RT.

По ее словам, если Берлин пойдет по пути эскалации ситуации, то он увидит зеркальный ответ - эскалацию ситуации.

"Но если власти Германии пойдут по пути снижения напряженности, поиска каких-то взаимоприемлемых развязок, они увидят зеркальный же ответ. Мы ответим так же", - добавила Захарова.

При этом представитель внешнеполитического ведомства отметила, что Россия сделает все, чтобы вернуться к нормальному, уважительному диалогу.

Напомним, ранее комиссия по надзору за СМИ запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в ФРГ 1 февраля. Причиной стало отсутствие у телеканала требуемой законом о СМИ лицензии. В ответ МИД России сообщил об остановке работы немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle (DW) и аннулировании аккредитации всех сотрудников ее российского бюро. Кроме того, российское ведомство собирается инициировать процедуру рассмотрения вопроса о признании телерадиокомпании иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента.