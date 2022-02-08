Ричард Гирагосян, Гювен Сак и Артур Казарян рассказали, как наладить армяно-турецкую торговлю

Несмотря на отсутствие дипломатических отношений и закрытую границу, турецкие товары годами поставлялись в Армению через соседнюю Грузию. Теперь, когда Анкара и Ереван активно работают над нормализацией отношений, турецко-армянская торговля может возродиться, убеждены эксперты Анатолийского агентства.

Армения - не имеющая выхода к морю страна, чье экономическое взаимодействие с регионом ограничено из-за закрытых границ с Азербайджаном и Турцией. Это контрастирует с положением других государство Южного Кавказа, уже давно наладивших важные торговые и транспортные связи со своими соседями. Сегодня сухопутная связь Армении с миром осуществляется через Грузию на севере и Иран на юге. По словам директора ереванского Центра региональных исследований Ричарда Гирагосяна, экономика и торговля теперь признаны реальными стимулами для нормализации, а раньше такого не было. Экономический потенциал связей между Арменией и Турцией и перспективы открытия границы можно считать частью более широкого регионального процесса по восстановлению торговли и транспортного сообщения. "Это не только хорошее начало, но и важный первый шаг к снижению транспортных расходов", - сказал Гирагосян, добавив, что прямая торговля автоматически снизит экспортно-импортные издержки, поскольку больше не придется обходить пограничные ограничения.

Беспроигрышные условия

Гирагосян отметил, что Центр региональных исследований реализует совместные проекты с Фондом исследований экономической политики Турции (TEPAV). "Результаты наших исследований показывают, что именно восточная часть Турции больше всего выиграет от трансграничной торговли, стабильности и увеличения рабочих мест", - сказал он, отметив, что это беспроигрышный вариант, как с точки зрения туризма, так и торговли. Политика протекционизма, возведение стен, закрытие границ не способствует экономическому росту и развитию, а лишь наоборот. "Думаю, что армянская экономика будет приветствовать конкуренцию, которая будет развиваться между Арменией и Турцией", - сказал Гирагосян, отметив, что отсутствие дипломатических отношений привело к тому, что недостаточная информированность способствует распространению дезинформации. Эксперт сказал, что существует общая проблема распространения коронавирусной инфекции COVID-19, и он видит выгоду в новых цепочках поставок, новых торговых путях, при небольших негативных издержках.

Перспективы IT-сектора Армении для турецких партнеров

Экономист отметил, что растущий IT-сектор Армении мог бы удовлетворить потребности восточной Турции. Сотрудничество в сфере автомобильного и железнодорожного туризма, будь то медицинский туризм или обычный туризм, также принесет пользу Армении. По словам Гирагосяна, наиболее очевидные выгоды открытия границы получит энергетический сектор Армении, который сможет экспортировать излишки электроэнергии в восточную Турцию. По его мнению, тот факт, что железнодорожная инфраструктура Армении управляется дочерней компанией РЖД, а также планы по восстановлению железнодорожного сообщения между Гюмри на северо-западе Армении и Карсом на востоке Турции обеспечивают поддержку этого процесса со стороны Москвы. Гирагосян отметил привлекательность текстильного сектора: турецкие компании, открывающие заводы в Армении, могут воспользоваться низким уровнем заработной платой и высококвалифицированной армянской рабочей силой. Это также будет способствовать выходу турецкой и армянской текстильной продукции на новые рынки.

Нормализация - благо для регионального развития

Несмотря на гораздо меньший объем экономики Армении по сравнению с турецкой, Анкара может укрепить свои позиции в качестве регионального игрока с экономическим и политическим присутствием на Южном Кавказе, считает директор Фонда исследований экономической политики Турции Гювен Сак. Армянская сторона опасается, что открытие границы приведет к притоку турецких товаров, что может отрицательно сказаться на промышленности Армении. Однако Сак убежден, что нормализация будет выгодна обеим сторонам. Он напомнил, что аналогичные аргументы были выдвинуты перед заключением соглашения о Таможенном союзе Турции с ЕС, но оказались ошибочными. "Наоборот турецкая промышленность только выросла", - добавил он.

Сак пытался развеять эти опасения в презентации, которую сделал в Ереване десять лет назад. "Во время этой презентации я сказал, что с армянской промышленностью произойдет то же самое", - добавил он. Директор Фонда исследований экономической политики Турции подчеркнул, что, хотя Армения "не спровоцирует рост турецкой экономики в национальных масштабах", взаимодействие с ней может быть "чрезвычайно полезным" в плане регионального проекта развития приграничных городов.

Директор программ Союза промышленников и предпринимателей Армении Артур Казарян, в свою очередь, заявил, что путь к разрешению разногласий пролегает через диалог, сотрудничество и укрепление доверия: "Я считаю экономику и торговлю наиболее важными составляющими устойчивого сотрудничества, поскольку, как только стороны начнут получать взаимную выгоду, процесс будет трудно остановить". Казарян также подчеркнул, что процесс диалога не нужно строить с нуля, ведь связи между предпринимателями обеих стран сохранялись, несмотря на закрытые границы. "В отсутствие каких-либо официальных отношений между Арменией и Турцией, было нечто, что регулировало связи, а именно деловая этика", - сказал он. Эксперт выразил мнение, что армянские компании столкнутся в Турции с некоторыми проблемами при таможенном оформлении, и решение этих вопросов станет первым шагом к реализации совместных инвестпроектов. Обеспечение равных позиций турецких и армянских компаний может стать первым шагом к сбалансированию торговли.

Сейчас, несмотря на закрытые границы, турецкие товары ввозятся в Армению через Иран и Грузию, но торговля остается односторонней.