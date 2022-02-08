"Дождь"* подал заявление на Кадырова в Следственный комитет

8 фев. 18:46

Телеканал "Дождь"* подал заявление в Следственный комитет России на главу Чечни Рамзана Кадырова, обвинившего телеканал в терроризме. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.

В заявлении сказано, что ранее руководитель республики назвал "террористами" их, "Новую газету", ее журналистку Елену Милашину и правозащитника Игоря Каляпина. Он также призвал возбудить против всех них уголовные дела.

"В заявлении телеканала, которое подписал главный редактор Тихон Дзядко, отмечается, что заявление Кадырова было сделано "с целью возбуждения ненависти либо вражды, по признакам принадлежности к... социальной группе, которую образуют сотрудники ООО Телеканал Дождь*", - сказано в сообщении.

На сайте также подчеркивается, что ни один из сотрудников канала не подвергается и не подвергался уголовному преследованию по статье о терроризме, а в отношении "Дождя" и главных редакторов телеканала не выносились предупреждения согласно закону о противодействии экстремистской деятельности, не составлялись протоколы об административных правонарушениях за распространение экстремистских материалов или оправдание террористической деятельности.

В заявлении уточняется, что действия Кадырова можно квалифицировать по п. "а" ч.2, ст. 282 УК РФ".