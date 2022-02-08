Турецкая компания построит в Азербайджане предприятие для разработки высоких технологий

8 фев. 18:25

Генеральный директор турецкой компании Baykar Сельджук Байрактар сообщил о планах построить в Азербайджане предприятие для разработки высоких технологий.

Он подчеркнул, что Анкара поможет Баку развивать высокие технологии и предлагает создать совместное предприятие в этом направлении.

"Помимо эксплуатации и обслуживания дронов и беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 в Азербайджане, мы планируем создать предприятие для разработки высоких технологий, необходимых для производства БПЛА, и расширения области применения искусственного интеллекта", - цитирует гендиректора компании "Интерфакс-Азербайджан".

Он также отметил, что в настоящее время Baykar обсуждает с двумя госструктурами Азербайджана возможность создания такого предприятия.