РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Путин сказал, когда Россия откажется от нефти

Путин сказал, когда Россия откажется от нефти

Президент России Владимир Путин заявил, что углеводороды будут активно использоваться еще несколько десятков лет.

"Я уже много раз говорил о том, что отказываться от углеводородов пока рановато. Двадцать, тридцать, а может и пятьдесят лет будет активно все это использоваться. Особенно наши возможности по газу", - сказал он, открывая заседание Совета по науке и образованию, которое проходит в режиме видеоконференции.

В тоже время в числе приоритетных задач, по словам Путина, - переход к низкоуглеродным, зеленым источникам энергии.

705 просмотров
Поделиться:
Распечатать:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version