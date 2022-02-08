Путин сказал, когда Россия откажется от нефти

8 фев. 18:21

Президент России Владимир Путин заявил, что углеводороды будут активно использоваться еще несколько десятков лет.

"Я уже много раз говорил о том, что отказываться от углеводородов пока рановато. Двадцать, тридцать, а может и пятьдесят лет будет активно все это использоваться. Особенно наши возможности по газу", - сказал он, открывая заседание Совета по науке и образованию, которое проходит в режиме видеоконференции.

В тоже время в числе приоритетных задач, по словам Путина, - переход к низкоуглеродным, зеленым источникам энергии.