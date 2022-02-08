Турция подтвердила готовность провести переговоры по Донбассу

8 фев. 17:57

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил, что Турция готова провести на своей территории заседание трехсторонней Контактной группы по урегулированию на востоке Украины.

"Мы не являемся стороной переговоров, а готовы принять их у себя, - приводит слова министра телеканал ТРТ. С точки зрения логистики каких-либо проблем нет", - сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства в эфире телеканала TPT.

При этом он подчеркнул, что даты проведения заседания пока неясны. Мы готовы провести, когда они захотят. Решение за ними (участниками группы - прим. ред.)", - цитирует Чавушоглу ТАСС.