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Турция подтвердила готовность провести переговоры по Донбассу

Турция подтвердила готовность провести переговоры по Донбассу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил, что Турция готова провести на своей территории заседание трехсторонней Контактной группы по урегулированию на востоке Украины.

"Мы не являемся стороной переговоров, а готовы принять их у себя, - приводит слова министра телеканал ТРТ. С точки зрения логистики каких-либо проблем нет", - сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства в эфире телеканала TPT.

При этом он подчеркнул, что даты проведения заседания пока неясны. Мы готовы провести, когда они захотят. Решение за ними (участниками группы - прим. ред.)", - цитирует Чавушоглу ТАСС.

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