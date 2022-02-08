Ушел из жизни основатель центра образования "Самбо-70" Давид Рудман

8 фев. 17:54

Президент "Самбо-70" Ренат Лайшев сообщил о кончине заслуженного мастер спорта СССР, основателя центра спорта и образования "Самбо-70" Давида Рудмана.

"Простые мальчишки из новостроек Ясенева, Теплого Стана, Беляева, десять тысяч судеб, ребят с улиц будут вспоминать его с благодарностью и уважением к любимому великому наставнику, учителю и тренеру", - сказал президент клуба.

Рудман – советский самбист и дзюдоист, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР по дзюдо и самбо. Он был чемпионом мира по самбо 1973 года в Тегеране, а также двукратным чемпионом Европы по дзюдо (1969, 1970), шестикратным чемпионом СССР по самбо.