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Ушел из жизни основатель центра образования "Самбо-70" Давид Рудман

Ушел из жизни основатель центра образования &quot;Самбо-70&quot; Давид Рудман

Президент "Самбо-70" Ренат Лайшев сообщил о кончине заслуженного мастер спорта СССР, основателя центра спорта и образования "Самбо-70" Давида Рудмана.

"Простые мальчишки из новостроек Ясенева, Теплого Стана, Беляева, десять тысяч судеб, ребят с улиц будут вспоминать его с благодарностью и уважением к любимому великому наставнику, учителю и тренеру", - сказал президент клуба.

Рудман – советский самбист и дзюдоист, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР по дзюдо и самбо. Он был чемпионом мира по самбо 1973 года в Тегеране, а также двукратным чемпионом Европы по дзюдо (1969, 1970), шестикратным чемпионом СССР по самбо.

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