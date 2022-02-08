Гинцбург: пандемия кончится, если …

8 фев. 17:32

Пандемия коронавирусной инфекции закончиться, если 80% населения планеты будут вакцинированы в срок не более 7 месяцев, сообщил в интервью турецкому Анатолийскому агентству директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Пандемия коронавируса может закончиться, если до 80% населения планеты будет вакцинировано в короткий срок - не более семи месяцев", - сказал он, отметив, что для этого необходимо создание достаточного запаса вакцин и обеспечения ими тех стран, которые не производят вакцины против COVID-19.