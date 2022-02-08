Турция и Катар договорились с талибами по управлению четырьмя аэропортами

8 фев. 17:05

Турция и Катар пришли к договоренности с представителями радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) по управлению четырьмя аэропортами в Афганистане, в том числе аэропорт Кабула, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Как сообщает телеканал TRT, возможность визита Чавушоглу в Афганистан зависит от окончательного соглашения между талибами и совместной компании. "Может быть, удастся подписать это соглашение в присутствии министров [иностранных дел Турции и Катара]. Такое предложение поступило из Катара, и я согласился", - пишет ТАСС.

Также сообщается, что по прошедшим в Стамбуле переговорам, есть принципиальные договоренности, которые касаются четырех аэропортов. "Сначала [совместное управление будет осуществляться в] аэропорту Кабула, через шесть месяцев - в аэропорту Мазари-Шарифе, через шесть месяцев - в аэропорту Кандагар, через шесть месяцев - в аэропорту Герат", - также говорится в сообщении.