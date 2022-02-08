Пятый день Олимпиады выдался для России "бронзовым"

8 фев. 17:00

В пятый день Олимпийских игр в Пекине были разыграны десять комплектов медалей. Спортсмены боролись за награды в биатлоне, горных лыжах, фристайле, сноуборде, керлинге и лыжах.

Для сборной России сегодняшний день сложился менее удачно. Тем не менее российский сноубордист Вик Уайлд завоевал бронзовую медаль Олимпиады в Пекине. Он стал третьим в дисциплине параллельный гигантский слалом. Сразу после окончания соревнований спортсмен заикнулся о завершении спортивной карьеры. "Пока не знаю. Подумаю несколько дней над этим вопросом и только потом решу", - заявил Уайлд.

Еще одну бронзовую награду принес лыжник Александр Терентьев. Он пришел третьим в спринте, преодолев 1,4 км за 2 минуты 59,37 секнуд. Победу в этой дисциплине одержал норвежец Йоханнес Клэбо с результатом 2:58,06, серебро досталось представителю Италии Федерико Пеллегрино (2:58,32). Еще двое россиян, участвовавших в гонке, - Артем Мальцев и Сергей Устюгов заняли 5-е и 8-е места соответственно.

В шаге от медалей сегодня были и биатлонисты. Россиянин Максим Цветков был в шаге от пьедестала в индивидуальной гонке среди мужчин (34,9 – 1 промах), пропустив вперед себя француза Кентена Фийона-Майе (48.47,4 (2) – золото), представителя Беларуси Антона Смольского (14,8 (0) – серебро) и норвежца Йоханеса Бе (31,1 (2) – бронза). Шансы на медали также имели Александр Логинов и Эдуард Латыпов, однако промахи на последних огневых рубежах лишили биатлонистов борьбы за пьедестал.

По результатам пятого дня Олимпиады сборная Швеции упрочила свое лидерство в медальном зачете (четыре золота, одно серебро и одна бронза). Россия с двумя золотыми, тремя серебряными и пятью бронзовыми медалями расположилась на пятом месте.