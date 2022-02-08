Макрон: Зеленский готов выполнять минские соглашения

8 фев. 16:56

Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил готовность выполнять минские соглашения, сообщил французский лидер Эммануэль Макрон по итогам двусторонних переговоров в Киеве.

По его словам, накануне вечером вместе с президентом России Владимиром Путиным они долго обсуждали вопрос минских соглашений, и российский лидер подтвердил готовность соблюдать их.

"И благодарю, что во время наших переговоров (в Киеве) вы подтвердили ваше желание выполнять эти соглашения", - цитирует Макрона РИА Новости.

Президент Франции добавил, что Зеленский заявил о приверженности Украины соблюдению режиму прекращения огня на Донбассе.

Макрон констатировал, что проведенные им с Путиным и Зеленским переговоры "позволили добиться прогресса в построении стабильности и безопасности в регионе".

Французский лидер указал, что надеется на устойчивую деэскалацию конфликта на Украине. "В ходе этих обменов мнениями мне удалось добиться обязательств от президентов Путина и Зеленского действовать на строгой основе минских соглашений", - уточнил он.