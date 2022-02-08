Провести вторую встречу спецпредставителей Турции и Армении в Вене предложил Ереван

8 фев. 16:45

Инициатива проведения второй встречи спецпредставителей по нормализации отношений между Турцией и Арменией в Вене была предложена Ереваном. Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Они предложили встретиться или в Австрии, или в Швейцарии. В 2009 году уже были неудачные переговоры в Женеве, поэтому было принято решение провести встречу в Вене", - цитирует дипломата Sputnik Азербайджан.

Турецкий министр также напомнил, что представители Армении, в том числе премьер-министр Никол Пашинян, были приглашены на дипломатический форум в Анталье. Чавушоглу добавил, что Ереван пока не подтвердил свое участие в мероприятии.