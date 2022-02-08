В Минздраве Германии считают, что коронавирус снова мутирует

8 фев. 16:37

Министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах допустил возможное появление новых мутаций COVID-19.

По словам министра, в настоящее время очень высокий уровень заболеваемости коронавирусом, такая ситуация способствует возникновению новых штаммов. "На данный момент вирус имеет наилучшие условия для дальнейшего развития. То, что при таком большом количестве инфекций не возникнет мутаций, немыслимо с эпидемиологической точки зрения", - заявил Лаутербах в интервью изданию Stern.

Министр убежден, что пандемия не закончится в ближайшее время. "То, что пандемия закончится на [штамме] "омикрон", исключено. Мы можем только надеяться, что новые мутации будут более безобидными", - указал глава Минздрава Германии.

Лаутербах добавил, что к лету заболеваемость может снизиться, а эпидемиологическая ситуация - улучшиться.