Лавров и Абдоллахиян высказались за скорейшую реанимацию ядерной сделки

8 фев. 16:32

Сегодня по инициативе иранской стороны министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с иранским коллегой Хоссейном Амир Абдоллахияном. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

"Стороны обменялись мнениями по итогам успешно прошедшего визита в Москву Президента Исламской Республики Иран Эбрахима Раиси и высказались за дальнейшее наращивание сотрудничества во всех областях на основе договоренностей лидеров", - сказано в нем.

Дипломаты обсудили развитие ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана в контексте ведущихся в Вене переговоров по возвращению к полноценной реализации "ядерной сделки". Лавров и Абдоллахиян заявили о необходимости скорейшего реанимирования СВПД в его изначальной конфигурации, которая была одобрена Советом Безопасности ООН.

Кроме того, министры коснулись региональной проблематики.