Массовое ДТП произошло на Рублевском шоссе в Москве

8 фев. 16:24

Девять автомобилей столкнулись во вторник на Рублевском шоссе в Москве, пострадали четыре человека.

"В сторону области столкнулись девять автомобилей - один грузовой и восемь легковых", - сообщили в столичном главке МЧС.

Трое из пострадавших в аварии были зажаты в машинах, их удалось вызволить и передать медикам. Один из пострадавших был эвакуирован в больницу санитарным вертолетом.

По данным столичного управления Госавтоинспекции, виновником аварии мог стать водитель автомобиля Mercedes, он не справился с управлением и врезался во впереди идущие машины. Водитель будет направлен на медицинское освидетельствование на предмет опьянения.