Поломка машины адвоката сорвала судебное заседание против Кочаряна

8 фев. 16:22

Судебное заседание по делу экс-президента Армении, одного из зачинщиков карабахского конфликта Роберта Кочаряна и действующего депутата от блока "Армения" Армена Геворкяна перенесено на следующую неделю.

Причиной тому стали технические проблемы, возникшие у адвоката Геворкяна, Лусине Саакян, из-за чего она не успела к началу заседания. Более того, 7 февраля она принимала участие на заседании в Капане и не смогла вернуться вчера. Адвокат Айк Алумян сообщил, что его подзащитный Роберт Кочарян в пути.

Во время перерыва успел подъехать Кочарян. Судья Данибекян сообщила, что она не смогла связаться с Саакян. По словам Геворкяна, у адвоката сломалась машина. В то же время прокурор Геворк Багдасарян заявил, что поскольку проверить уважительность отсутствия невозможно, то принято решение воздержатся от высказывания позиции.

Отмечается, что заседание перенесено на 15 февраля.