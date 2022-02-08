Житель Ставрополья ответит за избиение экс-жены и угрозы топором

8 фев. 16:21

Уголовное дело по факту угрозы убийством открыто в Кировском районе, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Оказалось, что жительница станицы Советской после конфликта, вспыхнувшего с бывшим супругом на почве ревности, договорилась с ним, что, когда его не будет дома, она заберет свои вещи.

"Мужчина согласился, но спрятался в одной из комнат и, когда потерпевшая вошла, накинулся на нее, нанес несколько ударов кулаком по голове, связал руки скотчем и, размахивая топором, грозился покалечить и убить", - говорится в сообщении.

Кроме того, агрессор угрожал нанести женщине увечья другими режущими предметами, если она расскажет кому-нибудь о случившемся.

С синяками на голове и руках женщина убежала и несколько дней не обращалась за помощью. Но экс-супруг продолжал угрожать через SMS. Тогда, боясь за свою жизнь, пострадавшая обратилась в полицию.

Преступника доставили в отдел, при обыске у него дома был изъят топор и другие вещественные доказательства.

В отношении 41-летнего подозреваемого открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).