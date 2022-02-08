Вечные огни России будут обеспечены бесплатным газом

8 фев. 16:06

Президент России Владимир Путин поручил правительству и "Газпрому" бесплатно обеспечить подачу газа для горения Вечных огней и Огней памяти в РФ.

Это следует из опубликованного во вторник на сайте Кремля перечня поручений президента. Срок исполнения данного поручения - до 1 мая 2022 года.

"Организовать на безвозмездной основе поставку природного газа для обеспечения возможности постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений", - говорится в документе.