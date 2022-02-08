Минздрав: оформить больничный дистанционно можно до 15 марта

8 фев. 15:57

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил во вторник, что оформление больничных листов дистанционно возможно до 15 марта.

"Новый порядок оформления больничных листов будет действовать до 15 марта", - заявил глава Минздрава на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Также министр указал, что в России растет занятость коечного фонда, выделенного для пациентов с коронавирусом.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в столице госпитализация больных с ковид выросла за неделю на 15%.