Минздрав: оформить больничный дистанционно можно до 15 марта

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил во вторник, что оформление больничных листов дистанционно возможно до 15 марта.
"Новый порядок оформления больничных листов будет действовать до 15 марта", - заявил глава Минздрава на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Также министр указал, что в России растет занятость коечного фонда, выделенного для пациентов с коронавирусом.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в столице госпитализация больных с ковид выросла за неделю на 15%.