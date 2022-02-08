В КБР, Ингушетии и на Ставрополье готовились теракты в школах

8 фев. 15:55

Террористы планировали совершить атаки на учебные заведения в России, заявил директор ФСБ, руководитель НАК Александр Бортников.

Он отметил, что за последнее время удалось предотвратить несколько нападений, большинство из которых готовили сторонники запрещенной в России идеологии "Колумбайн".

"К подготовке нападений на образовательные организации причастны также члены ячеек международных террористических организаций в Москве, Крыму, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае и Тверской области", - приводит слова Бортникова пресс-служба НАК.

Директор ФСБ подчеркнул, что власти и антитеррористические комиссии усиливают охрану школ и повышают персональную ответственность руководителей за готовность к отражению атак.

