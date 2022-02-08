Посол: Тегеран заинтересован в совместных космических проектах с Москвой

Иран заинтересован в совместных с Россией проектах в космической сфере, сообщил посол РФ в ИРИ Леван Джагарян.
"Что касается сотрудничества в области освоения космоса, то Иран демонстрирует заинтересованность в реализации совместных проектов, рассчитывая на потенциал России как ведущей космической державы", - приводит слова дипломата РИА Новости.
По словам посла, такое взаимодействие возможно при условии строгого выполнения международных обязательств РФ в рамках существующих режимов нераспространения.
Напомним, ранее президент Исламской Республики Эбрахим Раиси сообщил, что в ходе его визита в РФ в январе были заключены соглашения о расширении оборонного, аэрокосмического и космического сотрудничества между странами.