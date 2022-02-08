В Москве выросло число госпитализаций тяжелых больных коронавирусом

8 фев. 15:37

В Москве за неделю госпитализация пациентов с тяжелым течением коронавируса выросла на 15%, сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин.

"Тем не менее стационарное звено, поступление тяжелых больных, за прошлую неделю увеличилось на 15%. Естественно, что на неделю идет сдвижка больных, которые болеют в средней и тяжелой степени", - сказал градоначальник на Президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Собянин выразил надежду, что на этой неделе начнется снижение объема госпитализаций.