В Казахстане подтвердили скорый визит Токаева в Москву

8 фев. 15:26

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершит рабочий визит в Россию 10-11 февраля. Об этом сообщил его пресс-секретарь Берик Уали на своей странице в Facebook.

"10 февраля в Москве Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с президентом России, в ходе которых будут рассмотрены перспективы развития многопланового казахстанско-российского стратегического партнерства", - написал он.

Пресс-секретарь добавил, что 11 февраля Токаев прилетит в Казань, где встретится с главой Татарстана Рустамом Миннихановым и посетит ряд крупных промышленных предприятий республики.