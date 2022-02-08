Электрокаршеринг в Сочи расширит парк к лету

8 фев. 15:22

Федеральный каршеринг-сервис Ситидрайв планирует нарастить парк электромобилей в Сочи к летнему сезону - достигнуто соглашение о сотрудничестве с платформой управления электрозарядной инфраструктурой electro.cars.

Ситидрайв протестировал платформу electro.cars в Сочи на базе нескольких электромобилей Tesla-3, доступных пользователям с сентября 2021 года.

“Мы видим большую перспективу развития электрокаршеринга в нашей стране, Ситидрайв уже работает в этом направлении. Например, сочинский парк нашего сервиса пополнили электромобили Tesla-3, также в числе первых Tesla появились у нас в столице. Для большей популяризации электромобилей необходимо подготовить инфраструктуру и сделать их использование максимально удобным для пользователей. Благодаря инициативам подобным Electro.cars мы становимся ближе к этому”, – рассказал руководитель группы развития бизнеса Ситидрайв Гор Синанян.