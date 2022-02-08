Две машины врезались в лошадь в Карачаево-Черкесии

8 фев. 15:15

ДТП с лошадью произошло в Карачаево-Черкесии. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по республике.

Накануне поздно вечером на 35-м километре федеральной автодороги "Кавказ" водитель "Лада Приора", 23-летний житель аула Эркен-Шахар, сбил лошадь, выбежавшую на дорогу в темноте.

"Двигавшийся в попутном направлении водитель "ВАЗ-2114" не справился с управлением и тоже допустил наезд на животное", - уточнили в полиции.

В результате водитель "Приоры" был госпитализирован с травмами, обе машины были повреждены.

Полиция выясняет обстоятельства и причины аварии, а также устанавливает владельца лошади.