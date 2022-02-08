Макрон и Путин: диалог установлен

7 февраля состоялся долгожданный визит французского президента Эммануэля Макрона в Москву. Европейские лидеры уже давно добиваются встречи с Владимиром Путиным. Следующим в очереди стоит британский премьер Борис Джонсон.

Цель визита Макрона состояла в том, чтобы внести свой вклад в погашение напряженности вокруг Украины и создать дополнительные условия для формирования новой системы безопасности в Европе, учитывающей интересы как России, так и НАТО. Отчасти это ему удалось.

Во время своего выступления в Кремле французский президент дал понять, что ЕС и Франция не заинтересованы в эскалации ситуации и добиваются безопасности и стабильности на континенте. Макрон признал наличие обеспокоенности со стороны России в сфере безопасности, намекая на критику Путина по расширению НАТО, и выразил надежду на поиск компромиссов с двух сторон.

"Ближайшие дни будут определяющими и предполагают содержательные дискуссии, - отметил Макрон. - У нас есть воля работать вместе, чтобы гарантировать новый порядок стабильности и безопасности в Европе".

Со своей стороны президент России не устает повторять очередному европейскому лидеру, что расширение НАТО представляет угрозу интересам Москвы. "Не мы же двигаемся к НАТО, а Альянс двигается к нам. Поэтому говорить, что Россия агрессивна, по меньшей мере не соответствует здравой логике", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров.

В основе обсуждения президентов двух стран лежали гарантии по безопасности и урегулирование на востоке Украины. Россия в декабре прошлого года передала свои пожелания НАТО и США об обеспечении безопасности. Они предусматривают нерасширение НАТО, невключение Украины в НАТО, неразмещение наступательных ракет в Восточной Европе и т. д. Вашингтон уже дал ответ на российские предложения, и он не устраивает Москву из-за желания США и НАТО оставить двери военного альянса открытыми для новых членов.

В плане гарантий безопасности Макрон стремится найти компромисс с Россией. На пресс-конференции он сообщил о готовности реанимировать соглашение по ракетам средней и меньшей дальности и прекратить военные маневры вблизи границ НАТО и России. Эти изменения отвечают интересам России - они являются частью направленных МИД РФ документов по безопасности. Однако нужно отметить, что для снижения интенсивности военных учений и возобновления ДРСМД требуется активное участие США.

Больше пространства для маневра у Парижа в украинском кейсе. Франция - один из четырех членов формата "нормандской четверки" (куда входят также Россия, Украина и Германия), призванного решить конфликт на востоке Украины. Еще до визита Макрона в Москву французской стороне удалось запустить переговоры на уровне советников глав государств "четверки" в Париже. Продолжение переговоров в ближайшие дни ожидается в Берлине.

Перед вылетом в Москву Макрон попытался успокоить партнеров, пугающих российским вторжением в Украину. Цель Москвы - не Украина, а уточнение правил сосуществования РФ с НАТО и ЕС, сказал французский президент в интервью газете Le Journal du Dimanche. На украинском треке оба лидера сошлись во мнении, что альтернативы минским договоренностям нет. При этом Путин напомнил коллеге, что Украина до сих пор не выполняет соглашения и принимает законы, дискриминирующие русскоязычное население. Макрон пообещал обсудить этот вопрос в Киеве, куда он направился сегодня.

Некоторые западные СМИ писали, что на самом деле никакого прогресса по Украине Путин и Макрон не достигли. При этом, по данным газеты The Financial Times, президенты Франции и России заключили сделку с целью снижения напряженности вокруг Украины, и в Кремле ждут ее одобрения со стороны Вашингтона. Сделка предусматривает отказ России от новых "военных инициатив" и вывод 30 тыс российских военных после окончания военных учений в Беларуси, сообщает FT со ссылкой на французских официальных лиц.

Насколько данные FT верны, сказать трудно. Во всяком случае намерение со стороны Путина и Макрона снизить градус напряженности есть. На встрече российский лидер заверил своего коллегу в том, что Москва не планирует размещать ядерное оружие в Беларуси. В целом, можно сказать, что с учетом всей сложности ситуации Макрону отчасти удалось внести свою лепту в снижение конфронтации между Западом и Россией.