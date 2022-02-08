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России не хватает двух миллионов мигрантов

России не хватает двух миллионов мигрантов

На сегодня российской строительной отрасли для сохранения прежних объемов не хватает от 1,5 до 2 млн работников, сообщил глава Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.

"В сложившейся ситуации, очевидно, что стройка не справится без привлечения иностранной рабочей силы", - цитирует его "Интерфакс".

Глушков подчеркнул, что в ближайшем будущем обойтись без мигрантов тоже не выйдет.

Глава НОСТРОЙ пояснил, что для решения проблемы необходимо системно активизировать подготовку российских специалистов, привлекать в отрасль молодых людей, наращивать производительность труда, однако эти меры требуют серьезных временных затрат.

По словам Глушкова, даже сейчас дефицит рабочих и рост зарплат стимулирую оптимизацию и интенсификацию работ, и место 2-3 мигрантов все чаще занимают машины и механизмы.

Напомним, дефицит рабочих в строительной отрасли России возник из-за пандемии, в том числе из-за закрытия границ.

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